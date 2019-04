Von Yoga-Pilgern bis zur anspruchsvollen Bergtour halten die Tagesetappen der Pilgerwege zwischen Kärnten und Osttirol einiges bereit. So findet man zur inneren Ruhe.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Pilgern kennt keine Grenzen © KK/Christian Schönegger

Sich spüren, in sich gehen, die Gedanken klären und jeden Schritt bewusst setzen. Pilgern ist nicht nur eine Glaubenssache, sondern in der schnelllebigen Zeit eine willkommene Entschleunigung. Organisiert vom Bildungshaus Osttirol findet auf dem Bergpilgerweg Hoch und Heilig am 29. Juni erstmals ein Yoga-Pilgertag statt. „Vorkenntnisse braucht es keine. Wir machen Spür- und Atemübungen“, erklärt Yogalehrerin Barbara Brunner. Es geht nicht darum, große Wegstrecken zurückzulegen, denn meditatives Gehen steht im Fokus. Gewandert wird von Lavant bis Lienz, „wir erwandern eine abgekürzte Strecke der Tagesetappe mit rund zwölf Kilometern“.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.