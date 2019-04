Die Hotelierin aus Bad Kleinkirchheim wurde von "Frau in der Wirtschaft" ausgezeichnet. Sie führt mit "Das Ronacher" eines der bestbewerteten Wellnesshäuser.

Simone Ronacher © KK/Christian Kerber

Ausgezeichnet wurde Simone Ronacher von "Frau in der Wirtschaft". Die Gastgeberin des Hotels "Das Ronacher, Therme und Spa Resort *****S" in Bad Kleinkirchheim, wuchs im elterlichen Betrieb Hotel "Hubertus" in Filzmoos auf. Ihre Mutter, die vier Hauben Köchin Johanna Maier, ist ihr großes Vorbild.