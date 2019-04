Kleine Zeitung +

Spittal/Drau Beim Kompost die Nummer eins in Kärnten

Den Unruhen im Abfallwirtschaftsverband zum Trotz, startet die Kompostanlage in Schüttbach bei Spittal mit Elan in die Saison. Obmann: "Biomüll hat in Obstsackerl nichts zusuchen!"