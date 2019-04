Facebook

Trockenheit herrscht am Krappfeld, der „Kornkammer“ Kärntens © Gert Köstinger

255 Liter Niederschlag pro Quadratmeter verzeichnete laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) heuer bereits die Gemeinde Dellach/Drau, 239 Liter waren es in Mallnitz (beide Bezirk Spittal) – das entspricht jeweils einem Plus von rund 70 Prozent im langjährigen Durchschnitt. 65 Liter pro Quadratmeter waren es indes in Preitenegg (Bezirk Wolfsberg), was ein Defizit von 30 Prozent bedeutet.