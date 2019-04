Facebook

Martin Guggenberger ist Gemeindefeuerwehrkommandant im Lesachtal © Hans Guggenberger

„Die Unwetterkatastrophe im Herbst 2018 war der mit Abstand längste und anstrengendste Einsatz als Feuerwehrmann“, erinnert sich Martin Guggenberger (49). Er ist seit 2009 Gemeindefeuerwehrkommandant der Gemeinde Lesachtal. „Zuerst galt es das Hochwasser in Bahnen zu halten, als dann die ersten Muren abgingen, musste die Entscheidung getroffen werden, dass alle Kameraden zu Hause bleiben“, blickt Guggenberger, der auch Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Liesing ist, zurück, „nur bei Gefährdung von Menschenleben durfte ausgerückt werden“. In der Nacht fegte dann der Sturm „Vaia“ über das Lesachtal und die Feuerwehrleute mussten sich am darauffolgenden Tag mit Motorsägen von den einzelnen Orten zum Feuerwehrhaus durcharbeiten. „In dieser Zeit hatte ich nie das Gefühl, allein zu sein“, freut sich Guggenberger über seine Truppe, „es waren stets Kameraden anwesend und haben Verantwortung übernommen, obwohl sie auch auf ihrem Besitz große Schäden zu beklagen hatten“.