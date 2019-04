ÖVP prangert „Freunderlwirtschaft“ bei Vergabe von Gemeindewohnungen in Millstatt an.

Verbaler Schlagabtausch zwischen ÖVP und SPÖ wegen Gemeindewohnung © Nunner

Wer bekommt eine Gemeindewohnung in Millstatt? Dies entscheidet der Gemeindevorstand nach vorgegebenen Vergaberichtlinien. Nun wirft die ÖVP-Fraktion mit Vizebürgermeister Albert Burgstaller dem Gremium vor, sich nicht an die Kriterien zu halten. Anlass war die Vergabe einer Wohnung an ein Seebodener Pärchen, obwohl ein alleinstehender Millstätter Gemeindebürger sein Wohnungsansuchen bereits fünf Monate zuvor gestellt hatte. „Wir sehen darin eine maßgeblich beeinflusste, parteipolitische Entscheidung, die den gesamten Vergabeprozess ad Absurdum führt“, heißt es seitens einer Aussendung der ÖVP. Der Wohnungswerber aus Seeboden hätte nämlich den Bürgermeisterwahlkampf auf der SPÖ-Liste unterstützt. Bürgermeister Johann Schuster (SPÖ) reagiert auf den Vorwurf verärgert: „Neben mehreren Single-Haushalten hat sich ein Mehrpersonenhaushalt unter den Bewerbern für die 77 Quadratmeter große Wohnung befunden, welchem aufgrund des größeren Bedarfes auch der Vorzug gegeben wurde. Nebenbei sei erwähnt, dass dieser Bewerber gebürtiger Millstätter ist. Die öffentliche Kritik der ÖVP an dieser Wohnungsvergabe hat parteipolitische Motive und ist aus meiner Sicht erbärmlich.“

