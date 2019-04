Facebook

Johannes Patterer, Laurenz Petschnig, David Wilpernig und Theo Tillian © Leopold Salcher

Die Nachbarschaft St. Lorenzen im Gitschtal ist gefordert. Es gilt an die 40 Hektar Kahlfläche am Alpl in 1150 Meter Seehöhe rasch aufzuforsten. Da ist jede Unterstützung gerne gesehen. Gestern rückten drei Klassen der landwirtschaftlichen Fachschule Stiegerhof mit Direktor Johannes Leitner und sieben Lehrern zu einem Forsteinsatz an. Zu Beginn wurden sie von Förster Karl Memmer mit den Auswirkungen des Wirbelsturms vom 10. August 2017 konfrontiert, der mit Sturmspitzen bis zu 180 Stundenkilometer durch das Gitschtal fegte und auch den Waldbestand am Lorenzer Alpl vernichtete.