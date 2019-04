Facebook

Bei den heutigenTemperaturen verträgt man wieder Winterjacken © Jürgen Fuchs, Kleine Zeitung

Eine Kaltfront erfasst heute, Donnerstag tagsüber auch unser Land und bringt zumeist dichte Wolken. Die Temperaturen fallen und erreichen maximal zehn Grad. Aufhellungen sind kaum noch zu erwarten. Zunächst beginnt es vor allem im Bereich der Karnischen Alpen zu regnen und zu schneien, wobei im Verlauf des Tages Regen und Schneefall vom Süden her insgesamt immer häufiger und auch kräftiger werden sollten. Die Schneefallgrenze liegt tagsüber meist noch nahe 1500 Meter Seehöhe. Sie sinkt dann in der Nacht zum Freitag unter 1000 Meter Seehöhe ab und somit wird es in vielen Regionen sogar zunehmend spätwinterlich. "Freizeitsportler sollten bei diesem Wetter flexibler sein und die Vorgänge am Himmel genauer beobachten", empfiehlt der Wetterexperte Reinhard Prugger. Die Temperaturen erreichen nachmittags im Drau- und Gailtal Werte nahe +9 Grad.