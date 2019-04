Im Großraum Spittal sollte es zwar trocken bleiben, mitunter wird es in den Bezirken Spittal und Hermagor am heutigen Mittwoch aber auch regnen.

Wir liegen heute eher auf der trüben Seite des Wetters © Camilla Kleinsasser

Die Alpen befinden sich an der Vorderseite eines Tiefs über Westeuropa in einer starken Südwestströmung. Der Südwind sorgt nördlich des Alpenhauptkammes föhnbedingt für trockene sowie teils sonnige Wetterverhältnisse, während sich am Alpenhauptkamm und südlich davon bereits kompakte Niederschlagswolken an die Berge anstauen. Wir liegen daher auf der eher trüben Seite des Wetters.