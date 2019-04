Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schlüsselübergabe: Wolfgang Ruschitzka, Gerhard Pirih, Mieterin Silvia Kastrati, Gaby Schaunig, Mieterin Alberia Morina, Harald Repar © (c) Walter FRITZ/LPD

In der bereits in die Jahre gekommenen Wohnsiedlung der Bauvereinigung „Neue Heimat“ im Bereich Tiroler Straße/10.-Oktober-Straße in Spittal/Drau entstand in knapp zwei Jahren Bauzeit in einer ersten Baustufe ein neues Wohnhaus mit 24 Einheiten. Zu Wochenbeginn wurden die Schlüssel übergeben. Nach einem Masterplan wurde für die Altsiedlung in Spittal – in Abstimmung mit der Stadtgemeinde – eine Bebauungsrichtlinie erarbeitet und durch das aus dem Drautal stammende Architektenteam Paul Mandler und Stefan Thalmann geplant. „Reconstructing als neue Strategie im geförderten Wohnbau bringt einen wesentlichen Qualitätsschub in bestehende Anlagen. Dies ist für die Bewohner mit einem gesteigerten Wohnkomfort verbunden“, betonte Wohnbaureferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig. „Dort, wo Sanierungen unwirtschaftlich und aufgrund baubehördlicher Vorgaben oder feuerpolizeilicher Bestimmungen nicht möglich sind, bietet diese schonende Bebauungsweise eine optimale Alternative. Mit der Projektumsetzung durch gemeinnützige Wohnbaugesellschaften ist zugleich gewährleistet, dass die Mieten in Kärnten auch für die Zukunft niedrig bleiben.“