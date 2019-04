Kleine Zeitung +

Polizisten attackiert Arzt in Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen

55-Jähriger griff in Spittal zwei Beamte an und verletzte sie. Mann bereits mehrmals wegen Gewalttaten verurteilt. Am Dienstag bekam er erneut 14 Monate Haft. Außerdem wird er in Anstalt eingewiesen. Urteil nicht rechtskräftig.