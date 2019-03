Die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Rattendorf werden dank der Spendenbereitschaft fast zur Gänze entschädigt. Auch mit Hilfe von „Kärntner in Not“.

Fast der gesamte Ort wurde überflutet © Leopold Salcher

Die Hochwasseropfer werden die Katastrophe noch immer verarbeiten müssen. Eines ist aber gewiss: Die Schäden an ihren Häusern sind durch die Spendenbereitschaft in Kärnten und darüber hinaus abgedeckt. 1,8 Millionen Euro betrug die Schadensumme insgesamt. Bis auf vier Sonderfälle kann bei 35 Haushalten der komplette Schaden abgedeckt werden. 100.000 Euro hat „Kärntner in Not“, der Hilfsverein der Kleinen Zeitung beigetragen.