750.000 Euro investiert das Asfinag Baumanagement für modernen Lärmschutz an der A 10 Tauernautobahn. Der Startschuss fällt kommende Woche in Spittal bei Molzbichl.

Tauern autobahn bei Spittal: Der Lärmschutz in Holzkassetten-Bauweise ist über 30 Jahre alt © Rie-Press

Eine wesentliche Verbesserung in Sachen Lebensqualität steht den Anrainern der A 10 Tauernautobahn im Großraum Spittal ins Haus: Bis September dieses Jahres werden zwischen Spittal-Ost und Lendorf sowie beim Autobahn-Knoten Lieserhofen (Marktgemeinde Seeboden) die Lärmschutzwände erneuert. Die bestehenden Holzkassetten-Module sind über 30 Jahre alt und entsprechen schon lange nicht mehr dem Stand der Technik. „Die Asfinag als Straßenerhalter tauscht die in die Jahre gekommenen Holzkassetten gegen Holzbetonkassetten, die über eine wesentlich bessere Dämmung verfügen, aus. Bis zum Herbst werden dafür rund 750.000 Euro investiert“, erklärt Projektleiter Arnold Kalcher von der Asfinag Baumanagement GmbH. Was in Spittal-Ost bei der Ortschaft Molzbichl demnächst seinen Anfang nehmen wird, zieht sich bis 2024 durch ganz Kärnten. Insgesamt sollen 20.000 bis 30.000 Quadratmeter Lärmschutzwände erneuert werden, das Investitionsvolumen der Asfinag beträgt dafür 13 Millionen Euro.

