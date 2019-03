Facebook

Mit sonnigen Ostergrüßen stellen sich die 1 A und Direktorin Herma Hartweger von der Fachschule Drauhofen ein © KK/DRAUHOFEN

Immer noch viel Sonnenschein und am Nachmittag milde 15 bis 20 Grad. Der Monat März verabschiedet sich mit frühlingshaftem Wetter und unter Hochdruckeinfluss scheint tagsüber zumeist die Sonne. Ein paar hoch liegende Eiswolken könnten die Sonne aber auch einmal etwas schwächen. Außerdem entwickeln sich über den Bergen am Nachmittag auch einzelne Quellwolken, die schon eher zur wärmeren Jahreszeit gehören. Das Regenschauerrisiko bleibt dabei aber gering. Mit der Sonne steigen die Temperaturen am Nachmittag wird deutlich nach oben und somit erreichen wir zum Beispiel in Berg im Drautal sowie in Kirchbach Höchstwerte nahe +19 Grad. "Vergessen Sie nicht die Uhren um eine Stunde vorzustellen, denn mit diesem Sonntag beginnt auch wieder die Sommerzeit", weiß der meteo experte Reinhard Prugger.