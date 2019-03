Facebook

Der Kanalbau in der Innenstadt begleitet die Spittaler noch einige Jahre © Rie-Press/Archiv

Die Finanzsituation der Kärntner Gemeinden bringt aufgrund der steigenden Pflichtausgaben in den nächsten Jahren große Herausforderungen mit sich. Nicht zuletzt deshalb hat die Stadtgemeinde Spittal im Vorjahr eine Haushaltskonsolidierung gestartet. Damit sollen einerseits Einsparungspotenziale ausgeschöpft und andererseits Freiräume für Investitionen geschaffen werden, um die hohe Lebensqualität in Spittal auch in Zukunft zu sichern. Vier Arbeitsgruppen, bestehend aus Mitarbeitern der Stadtgemeinde und unter der Leitung der jeweiligen Bereichsleiter sowie der Stadtamtsdirektion haben insgesamt 290 Potenziale erarbeitet, die das Budget der Stadtgemeinde Spittal in den nächsten Jahren um 1,8 Millionen Euro entlasten sollen. Im Zuge des Konsolidierungsprozesses ging nun auch eine zweitägige Klausur in Mallnitz mit allen Referenten, den Sprechern der beiden im Stadtrat nicht vertretenen Fraktionen und den Bereichsleitern über die Bühne.