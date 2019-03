Facebook

Das Wetter bringt Frühlingsgefühle © Fuchs Jürgen, Kleine Zeitung

Das Hoch IRMELIN verlagert sein Zentrum nach Mitteleuropa und bestimmt ganz klar unser Wetter. Auf den Bergen dreht der Wind langsam, aber stetig auf südliche Richtungen. "Damit verbunden ist natürlich ein deutlicher Temperaturanstieg in allen Höhenlagen", ist der Meteorologe Werner Troger überzeugt. Strahlender Sonnenschein überwiegt das Himmelsbild. Am Himmel wird sich kaum ein Wölkchen blicken lassen. Nach klarer Nacht starten wir noch mit spätwinterlicher Kälte in den Tag. Mit der höher steigenden Sonne geht es dann mit den Temperaturen rasch bergauf. Der Frühling kehrt nun auch bei den Temperaturen zurück! Nur in der Früh ist es nicht nur im Mallnitztal noch einmal ziemlich frostig und kalt.