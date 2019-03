Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch Melissa Naschenweng lässt sich das Schlagerfestival am Nassfeld nicht entgehen © Juergen Fuchs

Die Sonnenskilauf-Szene steuert am 5. und 6. April im Gailtal dem Höhepunkt zu: Auf der riesigen Bühne im Bereich der Tressdorfer Alm inmitten der Karnischen Berge geben sich die Lieblinge aus der Schlagerbranche beim „Nassfeld Mountain Schlagergipfel Open Air“ ein musikalisches Stelldichein. Wohl ein absoluter Pflichttermin für die Fans von Chart-Stürmerin Melissa Naschenweng, Nino de Angelo, Marco Ventre & Band, Marc Pircher und Kollegen. Naschenweng, derzeit auf Platz 1 der heimischen Albumcharts, ist auf den Bühnen äußerst erfolgreich unterwegs und vor wenigen Tagen bei den „smago! Awards“ als „beste Newcomerin“ und „beste Künstlerin“ geehrt. Ihre Kollegin DJane Bibi Booom steht ebenso für eine ganz neue Künstler-Generation, die die Grenzen zwischen den Genres aushebeln. Am Freitag sorgen zudem Hannah und die „Die Draufgänger“ mit ihrer Coverversion von „Cordula Grün“ für Stimmung. Heimspiel auch für Marco Ventre & Band: Er wird am Samstag einheizen. Nino de Angelo, einer der ganz Großen der Branche, wird ebenfalls am Samstag zahlreiche Songs zum Besten geben. Ebenso wie Allround-Talent und „ErVOLKSmusiker“ Marc Pircher und die Ladykryner („Bella Ciao“). Tagsüber gibt’s Livemusik zur Einstimmung: Bei der Après-Ski Bar „Zur Berghex“ spielen Sonja & Peter sowie Manuel Spitzer auf. Bei der Kofel Alm sorgt die Band 3 L für Stimmung.