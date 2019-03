Facebook

Stadtrat Franz Eder mit Veronica und Reinhard Schell (Verein Austria Brazil) sowie die Radlerrast-Besucher Noah Holländer und Manuel Winkler (vorne von links) © Rie-Press

Aufgebrochen und teilweise zerstört wurden in den vergangenen Monaten die 24 versperrbaren Aufbewahrungsboxen bei der Radlerrast im Stadtpark Spittal. „Wir gehen davon aus, dass die Reparaturkosten ungefähr 1500 Euro betragen werden“, sagt Stadtrat Franz Eder, Referent für Stadtentwicklung, Kultur und Tourismus. Um dem Platz eine besondere Note zu geben und ihn so möglicherweise vor neuerlicher Zerstörung zu bewahren, soll die Radlerrast sowie der angrenzende öffentliche WC-Bereich künstlerisch gestaltet werden. Eder hat dafür bereits einen Künstler im Auge: Lucas Azevedo, ein akademischer Maler aus Brasilien, hat sich auf Wandmalerei im öffentlichen Raum spezialisiert. Azevedo ist derzeit über die Vermittlung von Veronica Schell vom Kulturverein AustriaBrasil in Oberkärnten zu Gast. Er ist auch dabei, wenn von 5. bis 7. April das brasilianische Kulturfestival „Brazil meets Gmünd“ in der Künstlerstadt über die Bühne geht. Lucas Azevedo bleibt für zwei Wochen in Kärnten und wird ohne Honorar Anfang April ans Werk schreiten. „Die Kosten für die Farben übernimmt das Kulturreferat“, verspricht Stadtrat Franz Eder, der auch gerne die Haltestelle bei der Volksschule West von dem brasilianischen Künstler gestalten lassen möchte.

