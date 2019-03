Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bildungsdirektor Robert Klinglmair ist nun für die Umsetzung der AHS-Unterstufe in Hermagor verantwortlich © GERT EGGENBERGER

Nach zehnjährigem Kampf der Eltern aus dem Bezirk Hermagor, ist es nun fix: Ab dem Schuljahr 2020/21 wird es eine AHS-Unterstufe in Hermagor geben. Das wurde im Bildungsministerium beschlossen. Umgesetzt wird sie als dislozierte, einklassige Unterstufe. Der Lesachtaler Nationalratsabgeordnete Gabriel Obernosterer (ÖVP) und FPÖ-Bildungssprecher und Nationalratsabgeordnete, Wendelin Mölzer, erklärten in einer Presseaussendung, dass sich der gemeinsame Kampf mit Eltern, Lehrern und Direktoren ausgezahlt habe. Unterschriftenliste, Protestschreiben, einstimmige Gemeinderatsbeschlüsse, Briefe, Diskussionsrunden und sogar der Volksanwalt wurden eingeschaltet, damit die Zehnjährigen in der Region Hermagor nicht mehr in andere Bezirke pendeln müssen, wenn sie eine AHS-Unterstufe besuchen wollen. „Mit dieser Regierung wird nun eine Umsetzung möglich, die Details müssen vom Bildungsdirektor des Landes Kärnten fixiert werden“, fordert Obernosterer.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.