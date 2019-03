Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sie wurden heuer zum dritten Mal Kärntner Meister: Die Basketballmannschaft der NMS Radenthein © KK/Marcell Smolej

In der St.Peter-Halle in Klagenfurt fand das Finalturnier der vier besten Burschen- und Mädchenteams der Kärntner Schulen statt. Die Basketballmannschaft mit den Radentheiner Mädchen trat zuerst gegen das Team des Villacher St.Martin Gymnasiums an und siegte nach anfänglichen Schwierigkeiten mit 40:17 (10:9). Im Finalspiel gegen das BRG Feldkirchen kämpfte man wieder bis zur Halbzeit Kopf-an-Kopf. Im dritten Viertel drehten Valentina Lammegger und Johanna Thamer groß auf, spielten einen Vorsprung heraus, der im vierten Viertel intelligent verwaltet wurde und so freuten sich die Mädchen über einen 36:27 (17:17) Sieg. Allen zehn Spielerinnen gebührt kämpferisch ein Pauschallob: Antonia Wildbahner, Leonie Maierbrugger, Kapitänin Valentina Lammegger, Laura Pontasch, Angelique Guschelbauer, Katja Ragoßnig, Leonie Pontasch, Celina Schabus, Vanesa Nikolic und Johanna Thamer.