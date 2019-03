Facebook

Noch ist fraglich, wo die AHS-Unterstufe untergebracht wird. In den vergangenen Jahren war das Borg Hermago im Gespräch © LEOPOLD SALCHER

"Viele Jahre haben wir mit Eltern, Lehrern und Direktoren alles getan, damit auch im Bezirk Hermagor endlich eine AHS-Unterstufe errichtet wird und die Schüler nicht mehr in andere Bezirke pendeln müssen. Es hat sich ausgezahlt, das Bildungsministerium hat eine Lösung für eine AHS-Unterstufe erarbeitet“, erklärten am Donnerstag, der Kärntner ÖVP-Nationalratsabgeordnete Gabriel Obernosterer und FPÖ-Bildungssprecher Wendelin Mölzer. Das bedeutet, dass in Hermagor ab dem Schuljahr 2020/21 eine sogenannte „dislozierte“, also einklassige AHS-Unterstufe, eingerichtet wird.

