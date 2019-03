Facebook

Schwer verletzt wurde am Mittwochnachmittag ein 35-jähriger Mann in Lieserbrücke. Der Angestellte eines Gartengestaltungsbetriebes war bei einem Einfamilienhaus mit dem Schneiden einer Weide beschäftigt. Beim Umsteigen von einer an den Baum angelehnten Aluleiter stieg er mit einem Fuß auf einen Ast, der in der Folge brach.