Auch Vierbeiner freuen sich bei diesem schönen Wetter über jeden Ausflug © Nicole Kari

Das Thermometer kratzt heute, Donnerstag, an der 15-Grad-Marke. Zunehmender Hochdruckeinfluss und eine nördliche Luftströmung geben den Ton beim Wetter weiterhin an. Die Wetterprognose läuft darauf hinaus, dass sich die Oberkärntner grundsätzlich auf einen durchwegs sonnigen oder teilweise sogar völlig wolkenlosen Wetterverlauf einstellen können. Es steht uns somit ein Tag ins Haus, der sich für sportliche Aktivitäten im Freien gut eignet. "Skifahren ist aber auch absolut noch ratsam", macht der Wetterfachmann Werner Troger noch einmal Lust auf Wintersport. Dazu wird es tagsüber bereits um ein paar Grade milder. Beispielsweise im Gailtal hat es am Nachmittag schon weit mehr als 10 Grad.