Vierzehn österreichische Winzer luden zur dritten Weinverkostung mit Musik - Sound of Wine - auf die Piste neben dem Hotel Wulfenia.

Elisabeth Buchacher, Christoph Wassertheurer, Winzer Manuel Ortner und Dorli Ertl bei „Sound & Wine“. Gailtaler Speck und Gailtaler Almkäse durften dabei nicht fehlen © LEOPPOLD SALCHER

Die Sonnenalpe im Skigebiet Nassfeld ist stets für Überraschungen gut. Am Samstag durften Weingourmets jubeln: Vierzehn österreichische Winzer luden zur dritten Weinverkostung mit Musik auf die Piste neben dem Hotel Wulfenia. In entspannter Atmosphäre verkosteten die Besucher an die 80 Weine und Craft-Beer.