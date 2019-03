Kleine Zeitung +

Zug löste Böschungsbrand aus 50 Feuerwehrleute kämpften nachts gegen die Flammen

In der Gemeinde Reißeck kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Böschungsbrand an einem Bahndamm. Die Freiwilligen Feuerwehren Penk und Kolbnitz standen bis 1 Uhr im Einsatz.