In Oberdrauburg ereignete sich am Samstag ein Forstunfall. Ein 26-Jähriger war über eine Böschung und eine steile Steinwand in einen Bach gestürzt. Er wurde verletzt.

Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber C 7 ins UKH Klagenfurt gebracht (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Eder

Ein 26-jähriger Mann war am Samstag gemeinsam mit einem 35-jährigen Bekannten im eigenen Waldstück in der Gemeinde Oberdrauburg den ganzen Tag mit Holzaufräumungsarbeiten beschäftigt. Der 26-Jährige bediente eine am eigenen Traktor montierte Seilwinde und der Bekannte war damit beschädigt, die Holzstämme anzuhängen. Der Traktor war auf einem Forstweg in einer Seehöhe von 1450 Metern abgestellt.