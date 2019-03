Der Frühling gibt ein kräftiges Lebenszeichen von sich, am Nachmittag nähern sich Wolken. So wird das Wetter am Sonntag.

Es wird noch einmal schön sonnig © KLZ/Weichselbraun Helmuth

Der Hochdruckeinfluss wird am Sonntag langsam etwas schwächer. Trotzdem scheint noch für längere Zeit die Sonne und erst im Verlauf des Tages ziehen dann aus dem Nordwesten langsam etwas mehr Wolken auf. Diese könnten daher besonders am Nachmittag die Sonne etwas stören. Dabei bleibt es angenehm warm und die Temperaturen steigen in den Niederungen auf frühlingshafte Werte an. So erwarten wir zum Beispiel in Rennweg Höchstwerte um 18 Grad. Noch wärmer dürfte es im Lurnfeld mit Werten um oder sogar knapp über 20 Grad sein.