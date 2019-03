Heuer erregt Spittal mit der Eisblockwette Aufmerksamkeit: Wie viel vom eingepackten Weißensee-Eis nach hundert Tagen noch übrig ist, wird am 3. Juli enthüllt.

Peter Neuwirth, Ina Rauter, Gerhard Pirih, Georg Oberzaucher, Norbert Jank, Sara Schaar mit den Volksschülern Marko & Sarah © Rie-Press

Frisch geschnittenes Eis vom Weißensee hat Eismeister Norbert Jank Freitagvormittag mit in den Spittaler Stadtpark gebracht. Was das bei frühlingshaften Temperaturen soll? Zwei Tonnen Eis wurden für die Eisblockwette vor den Augen von Schülern – denn auch im Unterricht ist Klimawandel Thema – mit einer 30 Zentimeter starken Passivhausdämmung ummantelt. Wie viel Eis nach 100 Tagen übrig ist, können Interessierte am 3. Juli sehen.