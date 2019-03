Wetter in Oberkärnten

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Man darf mit viel Sonnenschein rechnen © KK/Paul Kohlmaier

Hoher Luftdruck bestimmt auch am Freitag wieder unser Wetter in Oberkärnten. Deshalb darf man tagsüber zumeist mit viel Sonnenschein rechnen und Wolken spielen nur eine Nebenrolle. Am ehesten machen sich im Tagesverlauf ein paar hochliegende und auch nur dünne Federwolken bemerkbar, die die Sonne kaum stören aber dafür den Himmel ein wenig zieren könnten.