800 Meter lange Raggaschlucht soll ab Mai wieder begehbar sein © Klaus Dapra-NP Hohe Tauern

Alles neu macht in diesem Fall der März: Kommenden Montag (25. März) wird mit den Sanierungsarbeiten in der Raggaschlucht gestartet. Wie berichtet, wurde das Naturdenkmal in der Gemeinde Flattach, welches seit Jahrzehnten ein beliebtes Ausflugsziel ist, durch Unwetter im Herbst zerstört. Tosende Wassermassen rissen die hölzernen Steganlagen der 800 Meter langen Schlucht mit sich. Bürgermeister Kurt Schober: „Die Vorarbeiten für den Wiederaufbau sind abgeschlossen. Unsere Kostenschätzung geht davon aus, dass 210.000 Euro zu investieren sind. Wir werden die Baumaßnahmen mit heimischen Unternehmern in Angriff nehmen.“ Nächste Woche wird mit der Wiederherstellung des Retourwegs – die Schlucht ist nur von unten nach oben begehbar – begonnen. Nur so können Baufahrzeuge zufahren, damit die zerstörte Steganlage abtransportiert werden kann. Anschließend müssen an den Felsen Abräum- und Sicherungsarbeiten durchgeführt werden, frühestens in drei Wochen kann laut Bürgermeister Schober mit dem Neubau begonnen werden. „Bei der Investition sind wir durch die Unterstützung des Katastrophenfonds gut abgesichert, der Eigenanteil der Gemeinde wird überschaubar sein“, blickt Kurt Schober zuversichtlich in die nähere Zukunft. Er geht davon aus, dass die Raggaschlucht voraussichtlich Mitte Mai wieder geöffnet sein wird.

