Zum fünfzehnten Mal verleiht der KIWANIS Club Spittal/Drau heuer den „KIWANIS-Preis Spittal/Drau“. Gesucht sind Menschen, die sich durch außergewöhnliches, selbstloses Engagement im sozialen, karitativen oder kulturellen Bereich in den Dienst der Öffentlichkeit stellen.

Der Kiwanis Club Spittal sucht nach Kandidaten für den "Kiwanis-Preis" © Rie-Press

Außergewöhnliches, selbstloses Engagement im sozialen, karitativen oder kulturellen Bereich sollen die Kandidaten, die als Preisträger für den "15. KIWANIS-Preis Spittal/Drau" gemeldet werden, leisten. Es kann sich gerne um Einzelpersonen, Vereine oder Gruppen handeln. Der KIWANIS-Club Spittal ist auf der Suche nach solchen würdigen Preisträgern. Der Preisträger wird von einer Jury gewählt.

Einsendungen sind erbeten an: Kiwanisclub Spittal/Drau, c/o Dipl. oec. Wolfgang Stocker, Techendorfer Straße 12, 9871 Seeboden oder e-Mail: wolfgang.stocker@eichberg-gmbh.at. Einsendeschluss ist der 10. April 2019.

Der Preisträger erhält die vom Spittaler Künstler Wolfgang Daborer entworfene, gläserne „KIWANIS-Trophäe“. Das damit verbundene Preisgeld von 3000 Euro ist verpflichtend dem jeweiligen Projekt zuzuführen. Es wird auch heuer wieder ein Ehrenpreis in der Höhe von 500 Euro vergeben. Die öffentliche Preisvergabe findet am Freitag, 24. Mai 2019 im Stadtsaal Spittal in der Lutherstraße 4 statt.

Seit über 30 Jahren profiliert sich der KIWANIS Club Spittal/Drau durch sein soziales und kulturelles Engagement im Dienste der Bevölkerung im Bezirk. Gemäß dem Motto „Wir bauen den Kindern eine Brücke in die Zukunft“ unterstützen die Kiwanis-Freunde einerseits sozial schwache sowie kranke oder behinderte Kinder und Jugendliche und fördern andererseits besonders Talentierte.