Der Gemischte Chor St. Peter ob Radenthein sorgt für die passenden Klänge © KK/Gemischter Chor

Eva Faschaunerin

Zu einer musikalischen Erzählung von Martin Schinagl lädt die Dorfgemeinschaft St. Peter ob Radenthein heute, Freitag, den 22. März um 20 Uhr, in den Kulturstadel St. Peter ob Radenthein. Erzählt wird die Geschichte der Eva Faschaunerin, die im Jahr 1773 als das letzte Opfer eines Folterprozesses in Österreich gilt, von Nicole Kari. Der Gesang kommt vom Gemischten Chor St. Peter ob Radenthein unter der Leitung von Elisabeth Leeb. Text und Dramaturgie stammen von Martin Schinagl, die Musik von Matthias Aschbacher.

Karten sind um 15 Euro bei der Volksbank Radenthein und bei den Sängern des Gemischten Chores erhältlich.

Fantasy on Ice

Die Mitglieder des EC-SV Spittal Sektion Eiskunstlauf laden am Samstag, den 23. März um 18.30 Uhr zur Eis-Show "Fantasy on Ice" in die Eissportarena in Spittal. Einlass ist bereits ab 17.30 Uhr.

Karten gibt es bei Moser Holzbau GmbH in der Sägewerkstraße 7 und unter der Telefonnummer 0664-231 23 54 im Vorverkauf um 10 Euro für Erwachsene und um 5 Euro für Kinder. An der Abendkassa kosten die Karten 12 Euro und 7 Euro.

In der Eissportarena in Spittal wird zu Fantasy on Ice geladen © KK/Michael Neuwirth

Kaviar und Hasenbraten

Die Theatergruppe Reisach im Gailtal unter der Spielleitung von Marika Langegger, spielt das Stück "Kaviar und Hasenbraten" von Regina Rösch. Die Komödie in drei Akten wird am Freitag, den 22. März und am Samstag, den 23. März, jeweils um 20 Uhr und am Sonntag, den 24. März um 15 Uhr, im Haus der Gemeinschaft in Reisach im Gailtal, aufgeführt. Weitere Termine sind Freitag, der 29. und Samstag, der 30. März, jeweils um 20 Uhr.

Karten sind unter Tel. 0650-457 87 20 erhältlich.

Sänger Skitag

Auf dem Goldeck findet am Sonntag, den 24. März ein Sänger-Skitag statt. Alle Sänger fahren zu günstigen Konditionen. Von 9 bis 13 Uhr steht freies Skifahren auf dem Programm und um 13 Uhr erfolgt das Zusammentreffen in der Goldeck Schirmbar. Nähere Informationen und Anmeldung unter siegfried.grutschnig@sportberg-goldeck.com

