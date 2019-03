Facebook

Die Sonne scheint heute nicht nur über dem Millstätter See © Weichselbraun

Ein Hoch namens Hannelore legt sich über unseren Raum und trocknet die Luft restlos ab. Das Hoch, das zu uns kommt, ist nicht nur irgendein Hoch. "Es ist das Azorenhoch und es legt sich in voller Stärke über die Alpen", macht der Wetterfachmann Werner Troger Lust auf die kommenden Tage. Pünktlich zum kalendarischen Frühlingsanfang stellt sich makelloses Schönwetter ein. Ungetrübter Sonnenschein sowie ein tief blauer Himmel übernehmen das Kommando im Wettergeschehen. Nach einer frostig kalten Nacht wird es im Tagesverlauf schon deutlich milder. Die 10-Grad-Marke wird örtlich erreicht und überschritten, etwa im Raum Spittal an der Drau. Kältepol in der Früh ist das Mallnitztal (unter -5 Grad).