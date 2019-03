Facebook

Ärger herrscht bei Mitgliedern des SV Rothenthurn über die mutwillige Zerstörung des Trainingsplatzes © RIE-PRESS

Ein Autofahrer driftete in der Nacht auf Dienstag über den Trainingsplatz des Sportvereins Rothenthurn und beschädigte den Rasen schwer. Rene Ramschak, Obmann des Sportvereins, ärgert sich über diese mutwillige Zerstörung des Platzes. Erst vergangene Woche startete dort die Trainingssaison für bis zu 120 Kinder und Jugendliche. „Derzeit ist der Platz unbespielbar. Der Fahrer hat an die 15 Runden gedreht, die Reifen haben sich in die feuchte Wiese gegraben, überall kommt die Erde heraus“, sagt Ramschak. Mitarbeiter der Stadtgärtnerei Spittal beginnen am Donnerstag mit der Wiederherstellung des Rasens.

„Derzeit ist der Platz unbespielbar. Der Fahrer hat an die 15 Runden gedreht, die Reifen haben sich in die feuchte Wiese gegraben, überall kommt die Erde heraus", sagt Rene Ramschak, Obmann des SV-Spittal © RIE-PRESS

