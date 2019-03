Facebook

Die ersten Frühlingsboten © Fuchs Jürgen, Kleine Zeitung

Das Wetter wird besser! Heute, Dienstag, erreichen die kratzen die Temperaturen an der Zehn-Grad-Marke. Ein Hochausläufer schiebt sich zu den Alpen vor, sodass die aus Norden einfließende Luft bereits stärker abgetrocknet wird. Mit der nun wieder ins Spiel kommenden und um diese Jahreszeit bereits sehr kräftigen Sonne kann man sich auf recht freundliches Wetter einstellen. "Es gibt jedenfalls deutlich mehr Sonne als Wolken am Himmel zu beobachten", behauptet der gut gelaunte Weterexperte Werner Troger. Nach einer frostig kalten Nacht wird es tagsüber etwa im Raum Millstatt maximal 9 Grad mild. Vielfach bleiben die Temperaturen in Oberkärnten einstellig.