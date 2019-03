Das Gießen von Schoko-Osterhasen stand für die 16 Mini-Köche Kärntens in der Konditorei von Erich Semmelrock in Hermagor auf dem Programm.

Alle 16 Mini-Köche Kärntens sind stolz auf ihre gelungenen Schokolade-Osterhasen © IRIS STEPHAN

Es war eine große Aufregung in der Konditorei Semmelrock in Hermagor, denn zu Gast waren die Miniköche Kärntens. 14 Mädchen und zwei Buben im Alter zwischen acht und zwölf Jahren besuchten die Backstube von Konditormeister Erich Semmelrock, um das Gießen von Osterhasen zu erlernen. In ihren weißen Kochuniformen waren alle sehr neugierig und gespannt, wie aus flüssiger Schokolade Osterhasen werden.

Erich Semmelrock, der bereits zum zweiten Mal Gastgeber der Miniköche war, erklärte geduldig den Werdegang der süßen Nascherei. Viele Fragen wurden beantwortet und der Unterschied zwischen weißer und brauner Schokolade konnte geklärt werden. Dabei brachten auch die Kinder ihr bereits erworbenes Wissen mit ein.