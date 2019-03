Facebook

Die Volksschüler aus Steinfeld, Molzbichl und Gmünd freuten sich über die Medaillen © KK/Privat

In der Spittaler Sporthalle ging der Raiffeisen Volksschul-Hallencup, organisiert von Wolfgang Tscheru, über die Bühne. 200 Volksschüler aus den Bezirken Spittal und Villach waren dabei. Bei den dritten und vierten Klassen holte sich die Volksschule Gmünd mit Trainer Gerald Fellner den Sieg, gefolgt von der Volksschule Molzbichl und der Volksschule Obervellach. Die Schüler aus Gmünd, Molzbichl und Obervellach holten sich bei den "Großen" den Sieg Foto © KK/Privat Bei den „Kleinen“, also den ersten und zweiten Klassen, wurde der Sieg in einem Siebenmeterschießen entschieden. Den Titel holten sich die Kinder der Volksschule Steinfeld mit den Betreuern Philipp Dabringer und Susanne Tscheru. Silber ging an die Volksschule Molzbichl, Bronze holte sich Gmünd.