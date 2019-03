Zur XXL-Gala luden die Oberkärntner Vorzeige-Blasmusiker in die Aula der Fachhochschule Spittal. Diese war zum Bersten voll.

Andrea Wilhelmer, Walter Grechenig und die Fegerländer spielen „Daumen hoch!“ © WILLI PLESCHBERGER

Zahlreiche Fans aus Kärnten, den benachbarten Bundesländern und sogar eine Abordnung des Fanklubs aus Deutschland, waren in Scharen gekommen, um den „Philharmonikern der Blasmusik“ und ihren Melodien zu lauschen. Im Rahmen der Fegerländer XXL-Gala in der Aula der Fachhochschule Spittal, brachten die Oberkärntner Vorzeige-Blasmusiker in verschiedenen Formationen und mit vielen ausgezeichneten Solisten ihre begeisterten Anhänger zum Toben.