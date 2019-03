Facebook

Die Mädchen zeigten, dass sie jeden Ball ins Tor bringen © KK/Uniqa

Bei den diesjährgen Uniqa-Hallenlandesmeisterschaften der Fußball-Mädchen, die in St. Veit über die Bühne gingen, holten sich gleich zwei Oberkärntner Teams einen Stockerlplatz. Gespielt wurde in drei Gruppen zu je vier oder fünf Mannschaften. Den dritten Platz teilten sich das BG/BRG St. Veit und die Neue Mittelschule Gmünd. Im Finalspiel holte sich das BG/BRG Lerchenfeld (Klagenfurt) mit 2:1 den Sieg gegen die Schülerinnen des Fritz Strobl-Schulzentrums in Spittal.