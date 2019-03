Der 46-Jährige war in Pressingberg beim Entasten eines Baumes, als ein Ast zurückschnellte und ihn im Gesicht traf. Der Schwerverletzte fuhr selbst zu seinem Nachbarn. Dieser rief die Rettung.

Der Notarzthubschrauber des Roten Kreuzes flog den Verletzten ins Krankenhaus Spittal/Drau - Symbolfoto © kk/ARA flugrettung

Am Sonntag um 13.30 Uhr entastete ein 46-jähriger Mann aus Krems (Bezirk Spittal/Drau) in seiner Waldparzelle in Pressingberg mit einer Motorsäge einen Baum. Dabei federte ein Ast zurück und traf den Mann im Gesicht.