Oswin Schaufler in der Videothek in der Jahnstraße © Photo Sommeregger-Baurecht

Einst betrieb die Familie Schaufler fünf Videotheken, zwei in Villach, eine in Lienz, Arnoldstein und Spittal. Mit 23. März wird es nur noch eine sein. Die Videothek in der Jahnstraße in Spittal schließt. Damit bleibt den Schauflers, die in Kärnten zu den Pionieren dieser Branche gehören, nur noch der Standort in der Genotteallee 12 in Villach.

Für den 64-jährigen Oswin Schaufler ist es ein Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Er ist inzwischen schon in Pension. Die derzeit noch zwei Videotheken werden von seinen Söhnen Christian und Michael betrieben. Er freut sich darüber, nicht mehr 365 Tage im Jahr in der Star-Videothek stehen müssen.

