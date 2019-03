Facebook

Fitness-Model Stephanie Davis mit Porcia-Center-Manager Thomas Gasser auf der Baustelle © Nicole Kari

"Konkurrenz belebt. Wir sind überzeugt, dass wir in Sachen Qualität überzeugen“, sagt Clemens Weinlinger, Geschäftsführer des Fitness-Studios Clever fit, das am 25. April im Porcia Center im Zentrum von Spittal eröffnet wird. Clever fit ist ein deutsches Franchise-Unternehmen, das in Österreich mit rund 30 Studios vertreten ist.

Eigentümerin des Spittaler Standorts ist Fitness-Model Stephanie Davis. „Mein zweites Studio in Klagenfurt wird im Herbsteröffnet“, sagt Davis. Die Klagenfurterin will selbst vor Ort Kurse abhalten. „Bei meinem dicht gedrängten Terminkalender und Auslandsreisen werden die Termine dazu kurzfristig online ausgeschrieben werden. Ein eigenes Fitness-Center war schon immer mein Traum, in den ich jetzt Zeit investieren will“, sagt die 27-Jährige. Mit rund 1500 Quadratmetern Fläche wird das Spittaler Studio zu den größten in Kärnten zählen.

