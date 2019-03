Gerichtsmedizin Innsbruck hat Kläranlagen in Österreich auf Drogenrückstände analysiert: Konsumiert wird vor allem an Wochenenden.

Im Abwasser lassen sich Drogenrückstände nachweisen (Symbolfoto) © Weichselbraun Kleine Zeitung

"Das Abwasser ist der Spiegel des Konsumverhaltens der Gesellschaft“, sagt Herbert Oberacher. Er leitet das forensisch-toxikologische Forschungslabor an der Gerichtsmedizin Innsbruck und wartet dieser Tage mit einer tiefblickenden Studie auf: Die Drogenrückstände in den Kläranlagen Innsbruck, Hall-Wattens, Hofsteig, Millstätter See und Bozen in Südtirol wurden ausgewertet.

