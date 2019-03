Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle © (c) FUCHS JUERGEN

Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Spittal an der Drau ist in der Nacht auf Donnerstag ein Mann getötet worden. Der 49-jährige Einheimische war laut Polizei auf dem Weg von Winklern in Richtung Döllach mit seinem Pkw rechts von der Großglockner Straße abgekommen. Dabei stürzte er in die Möll, das Fahrzeug blieb auf dem Dach im Fluss liegen. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.