Freitag, 15. März, öffnet die Messe Spittal die Türen. Erstmals steht ein Benefizkonzert mit zehn Bands für Spittaler in Not auf dem Programm.

Die Trachtenmodeschau der HLW Spittal wird auch heuer wieder ein Fixpunkt bei der Messe Spittal sein: Freitag, 12.30 und 15 Uhr © Rie-Press

Die Messetage stehen vor der Tür. Ab Freitag, 15. März, verwandelt sich drei Tage lang das Areal rund um die Tennishalle in Spittal in eine 8500 Quadratmeter große Ausstellungsfläche. „Fast 140 Unternehmen, vorwiegend aus dem Oberkärntner Raum, sind mit einem Stand vertreten“, sagt Messeveranstalter Dirk Drechsler, der erstmals die Messe als Einzelunternehmer organisiert. Die Firma Orion-Messen, die ursprünglich die Veranstaltung betreute, ist weiterhin ein Familienunternehmen und wird von Bruder Frank Drechsler geleitet. „Wir arbeiten zusammen“, so Dirk Drechsler.

