Bei Reinigungsarbeiten eingeklemmt 27-Jähriger nach schwerem Arbeitsunfall verstorben

Der Mann war am 7. März von Kollegen in einem Betrieb in Spittal/Drau leblos aufgefunden worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, ist der 27-Jährige leider verstorben.