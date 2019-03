Beim Senioren-Vorlese-Frühstück am 28. März feiert der Trickfilm "Das Gemüse" der Volksschüler seine Premiere. Das Vorlese-Frühstück ist ein jährliches Generationenprojekt, das Jung und Alt zusammenbringt.

Georg Berger produzierte mit den Volksschülern der vierten Klasse einen Trickfilm © KK/Mediathek Danielsberg

Das Senioren-Vorlese-Frühstück am 28. März ab 9 Uhr in der Mediathek Danielsberg (Volksschule Reißeck) in Kolbnitz, Gemeinde Reißeck, hat sich schon fix im Veranstaltungskalender etabliert. Heuer findet dieses Generationenprojekt bereits zum neunten Mal statt. "Wir laden die Generation '50plus' ein, um Zeit mit den Schülern zu verbringen. Jeder, der Lust hat, kann kommen. Die Gästezahl wächst jährlich", freut sich Alexandra Königsreiner von der Danielsberg Mediathek.