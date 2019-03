Facebook

Bildhauer Egon Gruber wertet mit seinen designten Pokalen die Ski-WM der Airlines kunstvoll auf © Nicole Kari

"Mit zwölf Jahren habe ich angefangen, Wurzelmandln zu schnitzen und mir meinen eigenen Schnitzsatz zugelegt“, erinnert sich Egon Gruber zurück. Früh übt sich, wer Meister seines Handwerks werden will. Der Bad Kleinkirchheimer ist ein gefragter Bildhauer. Ausstellung hat es mit seinen Arbeiten trotzdem noch keine gegeben. Der Grund dafür ist bemerkenswert: „Sobald ein Stück fertig ist, gibt es schon einen Käufer.“

Der 64-Jährige hat sich vor allem mit seinen Bronzestatuen einen Namen gemacht, darunter auch das Trachtenpärchen, das den 8.-Mai-Platz in Villach ziert. Der Oberkärntner macht sich jedes Material zu eigen. Holz, Stein oder Ton formen sich in seinen Händen zu Unikaten, die sogar in Übersee Anklang finden.

