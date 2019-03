Jeder, der nicht will, dass das Geschäfte-Sterben in Spittal voranschreitet, ist aufgerufen, via Facebook bei einer Selfie-Aktion von "allespittal" mitzumachen.

Das erste Selfie wurde Montagmittag in der DM-Filiale geschossen. Diese Aktion soll sich in den kommenden zwei Wochen, jeweils um 12 und 17 Uhr wiederholen © NICOLE KARI

Sie sind nicht mehr länger bereit, tatenlos zuzuschauen, wie auf dem Spittaler Hauptplatz ein Geschäft nach dem anderen zusperrt. Elisabeth Leitner, Leiterin des Studiengangs Architektur an der Fachhochschule Kärnten in Spittal, sowie ihre Kolleginnen Sonja Hohengasser und Sabrina Obereder, starteten im sozialen Netzwerk Facebook eine Selfie-Aktion, nachdem bekannt wurde, dass die Drogeriemarkt-Filiale schließen wird. Sie rufen alle, die nicht wollen, dass die Innenstadt stirbt, dazu auf, ein Zeichen zu setzen, in dem sie in der Innenstadt einkaufen, davon ein Selfie machen und es auf die Facebook-Seite von „allespittal“ posten. An jedem Werktag bis 23. März wollen sie sich jeweils um 12 und um 17 Uhr vor der DM-Filiale auf dem Hauptplatz treffen und ein Selfie machen.



Selfie-Aktion im Drogeriemarkt +

