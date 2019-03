Facebook

Die DM-Filiale auf dem Spittaler Hauptplatz sperrt zu © MARTINA PIRKER

Die DM-Filiale auf dem Spittaler Hauptplatz wird zusperren. Das bestätigt DM-Pressesprecher Stefan Orinig gegenüber der Kleinen Zeitung. Stattdessen wird die Filiale in der Villacher Straße ausgebaut. Kosmetik- und Friseurstudio ziehen dann ebenfalls dorthin. „Alle 25 Mitarbeiter der beiden Filialen werden weiterhin beschäftigt“, sagt Ornig. Das Problem an der Innenstadt-Filiale sei, dass die Frequenz zurückgegangen sei, dass es an Parkplätzen mangle und dass man in dem alten Gebäude hinsichtlich der Erweiterungspläne an die Grenzen stoße.

